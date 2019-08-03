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На Украине раскритиковали крымские курорты 

Рамблер + ещё 2 20 минут назад
Фото: РИА Новости
Украинское СМИ опубликовало фейковый материал о плохих условиях на курортах Крыма. Дезинформацию опровергли читатели, заметившие нестыковки и искажения фактов, передает РИА Новости.
На сайте издания «Обозреватель» появилась заметка о том, что жители полуострова якобы не ладят с туристами из других российских регионов. Утверждается, что гости жалуются на грязные пляжи, цены и плохие дороги, а крымчанам не нравятся небогатые туристы. Статья сопровождается фотографиями мусора, драк, ДТП и прочим негативом. Авторство и даты съемок не указаны.
В комментариях читатели, посетившие Крым, сразу заподозрили неладное и заявили, что никогда не сталкивались с подобным. Они указали на нестыковки и искажения фактов в статье, заметив, что Крым стал великолепен после воссоединения с Россией, а отношение к соотечественникам из других российских регионов у крымчан отличное.
"Дезинформация, спрашивайте лучше у крымчан, как им живется, а не верьте всему тому, что пишут", — писали пользователи.
Однако все их комментарии были удалены.
Ранее киевские власти заявили, что намерены вести «мощную информационную войну» против республик Донбасса и России.
Комментарии273
Общество , Другое , РИА Новости , Республика Крым
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