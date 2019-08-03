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Беглов: реализацию программы поддержки садоводств в Петербурге намерены начать в 2019 г. 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Власти Санкт-Петербурга до конца 2019 года намерены открыть программу поддержки садоводческих товариществ. Это позволит отремонтировать дороги к участкам, а также обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии, сообщил в субботу врио главы Петербурга Александр Беглов по итогам рабочей поездки в дачные массивы.
"Мы изучили основные потребности дачников и планируем к концу года запустить полноценную программу поддержки садоводств", — цитирует Беглова пресс-служба Смольного.
В пресс-службе отметили, что сейчас идут работы по определению необходимого для программы объема средств. "Среди основных вопросов, требующих поддержки городских властей — оказание медицинской помощи дачникам, доступ к чистой питьевой воде, бесперебойная подача электричества и состояние дорог", — уточняется в сообщении.
Кроме того, власти также планируют улучшать медобслуживание в садоводческих товариществах. Сейчас, по данным пресс-службы, на территории самых крупных дачных массивов работает 34 амбулаторных пункта, где оказывают первичную медицинскую помощь. "В этом году будет построено три новых амбулаторных центра и реконструирован один существующий. На это из бюджета Санкт-Петербурга выделено 16,8 млн рублей. Субсидирование строительства модульных врачебных амбулаторий предусмотрено и в 2020 году", — говорится в сообщении.
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Общество , Другое , Александр Беглов , Правительство Санкт-Петербурга , Санкт-Петербург
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