Соболь задержали перед акцией протеста в Москве

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Соболь задержали перед несанкционированной акцией протеста в Москве 

Forbes.ru + ещё 1 13 минут назад
Полиция задержала юриста Фонда борьбы с коррупцией и незарегистрированного кандидата на выборы в Мосгордуму Любовь Соболь. Задержание было показано в прямом эфире телеканала «Дождь».
Соболь задержали у выхода из ее штаба, когда она садилась в такси, чтобы поехать на акцию в поддержку незарегистрированных кандидатов-самовыдвиженцев на выборы.
Задержание произошло на глазах у журналистов, которым Соболь перед этим давала интервью. Как сообщил корреспондент «Дождя», полицейские объяснили задержание нарушением статьи 20.2 КоАП (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).
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Общество , Видео , Криминал , Происшествия , Любовь Соболь , Фонд борьбы с коррупцией , Мосгордума , Москва
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