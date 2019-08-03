Соболь задержали перед акцией протеста в Москве

Полиция задержала юриста Фонда борьбы с коррупцией и незарегистрированного кандидата на выборы в Мосгордуму Любовь Соболь. Задержание было показано в прямом эфире телеканала «Дождь».
Соболь задержали у выхода из ее штаба, когда она садилась в такси, чтобы поехать на акцию в поддержку незарегистрированных кандидатов-самовыдвиженцев на выборы.
Задержание произошло на глазах у журналистов, которым Соболь перед этим давала интервью. Как сообщил корреспондент «Дождя», полицейские объяснили задержание нарушением статьи 20.2 КоАП (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).