«Где больше психов»: Боярский раскритиковал Минздрав

«Не совсем здоровый интерес»: Боярский раскритиковал Минздрав

Боярский раскритиковал Минздрав за признание Петербурга регионом с наибольшим количеством душевнобольных в России

Ранее в министерстве подсчитали, что Санкт-Петербург лидирует по количеству людей с психическими расстройствами. В интервью радиостанции «Говорит Москва» петербуржец, актер Михаил Боярский заявил , что такая статистика бессмысленна и глупа.

«Я с иронией отношусь к тому, чем занимаются врачи. Эти подсчёты бессмысленны и глупы. Если бы не было психов, не было бы искусства. Это называется культурная столица, в культурной столице очень нормальных людей не может быть», — заявил актер.

По его мнению, медики занялись не своим делом, не стоит производить такие подсчеты по регионам.

«Пусть они лучше считают, какие лекарства нужно давать больным и сколько. А считать, кто у нас психи, это может к ним самим и относится. Потому что это не совсем здоровый интерес, считать по регионам, где больше психов», — резюмировал народный артист.

Ранее Минздрав РФ опубликовал данные о регионах-лидерах по количеству душевнобольных в прошлом году. Больше всего пациентов было зарегистрировано в Петербурге (4700). На втором месте оказалась Москва с 2800 пациентами.

Третью строчку занял Татарстан, где зарегистрировано 2,5 тысячи страдающих от заболеваний психики.

Меньше всего душевнобольных оказалось на Крайнем Севере. Так, в Ненецком автономном округе зарегистрировано всего 8 пациентов. Чуть больше на Чукотке и в Магаданской области.

Всего в стране 59 тысяч пациентов с психическими расстройствами.