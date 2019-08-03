Состояние ухудшилось: Скрипаль позвонил в Москву

Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория связывалась с ним по телефону в июне нынешнего года, и выяснила, что бывший шпион не собирается возвращаться в Россию, сообщает РИА «Новости».

Беседа состоялась 26 июня и продлилась около пяти минут.

«Все его звонки длятся не более пяти минут. Видимо, именно столько ему разрешают с нами говорить. В этот раз он сказал, что не намерен возвращаться в Россию», — рассказала Виктория Скрипаль.

Она отметила также, что у Сергея Скрипаля ухудшилось самочувствие, из-за чего он постоянно находится под наблюдением врачей.

Между тем, в пятницу, 2 августа, президент США Дональд Трамп одобрил введение второго пакета санкций против России, связанных с делом об отравлении Скрипаля, сообщало издание Politico со ссылкой на двух американских чиновников.

Минфин и Госдеп США завершили подготовку пакета санкций против РФ за несоблюдение закона США о контроле над химическим и биологическим оружием (CBW Act) еще в марте. Для того, чтобы новые ограничительные меры вступили в силу, их должны были одобрить в Белом доме, передает НСН.

С 27 августа прошлого года против России действует первый пакет санкционный пакет, он включает в себя ряд запретов: на оказание внешней помощи России, на продажу оружия и финансирование таких сделок, отказ от кредитования со стороны госструктур США и запрет на экспорт товаров и технологий двойного (военного и гражданского) назначения.

Первым санкционным пакетом также предусмотрено прекращение содействия России в поставках продовольствия и продукции сельского хозяйства, за исключением гуманитарной помощи.

В прошлом месяце президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру, обладателю «Оскара» Оливеру Стоуну рассказал, что Скрипаля не хотели травить британские спецслужбы, ни, тем более, Россия, просто кому-то в Лондоне нужен был повод для создания международной напряженности.

В беседе Стоун привел версию о том, что к атаке на бывшего сотрудника российской спецслужбы с помощью нервно-паралитического вещества «Новичок» причастны британские спецслужбы, которые хотели убить его. С этим мнением частично не согласился президент России, передает ФАН.

«Я, честно говоря, не очень в это верю. Я не верю. Если бы хотели отравить, отравили бы. Это же, в принципе, в современных условиях несложно сделать. Конечно. Там, я не знаю, миллиграмма хватает. Но если он находился в их руках, это вообще не представляет никакой сложности. Нет, здесь что-то не так. Может быть, просто скандал нужен был», — пояснил глава государства.

Он также заявил, что Москве вообще ничего не известно о судьбе и местонахождении Скрипаля и его дочери Юлии.

«Понятия не имею. Он же шпион, он все время прячется. Мне говорили, что он хочет написать бумагу, попроситься вернуться», — указал российский лидер.

При этом он отверг правдоподобность слухов о том, что Скипаль намерен поделиться с российскими коллегами какими-то ценными данными.

«Он уже вышел из обоймы. Какая у него могла быть информация?», — пояснил Путин.

В 2006 году Скрипаль был осужден в России за государственную измену в форме шпионажа в пользу спецслужб Великобритании и лишен воинского звания. С 2010 года, после помилования и обмена заключенными шпионами между Россией и США, живет в Великобритании, где получил британское подданство, сохранив также и российское гражданство.

Днем 4 марта 2018 года 66-летний Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были обнаружены на скамейке у входа в торговый центр The Maltings в городе Солсбери графства Уилтшир на юго-западе Великобритании.

По данным полиции, Скрипаль и его дочь внезапно почувствовали себя плохо и потеряли сознание. Пострадавшие были госпитализированы под наблюдение экспертов Центра радиационного, химического и экологического мониторинга.

Позднее Германия, Франция, Канада и США опубликовали совместное заявление, согласившись с выводами правоохранителей Великобритании по делу Скрипалей. Союзники британцев солидарны с тем, что отравили экс-полковника и его дочь сотрудники ГРУ, а атака проходила под эгидой Кремля и с одобрения властей РФ.

После инцидента в Солсбери Лондон выслал 23 российских дипломата. Москва опровергла какую бы то ни было причастность России к данному делу. Владимир Путин назвал Скрипаля шпионом, предателем Родины и подонком.