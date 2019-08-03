Путин увеличил детские пособия

Согласно документу, число семей, которым будут выплачиваться пособия, вырастет за счет изменения критерия нуждаемости.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому вырастет число семей, нуждающихся в пособиях на первого и второго ребенка. Документ изменил критерий нуждаемости с полутора до двух величин прожиточного минимума для трудоспособного населения в регионе.

Кроме того, вводятся ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка в возрасте от полутора до трех лет в размере регионального прожиточного минимума на ребенка.

Ранее, претендовать на выплаты имели право семьи, чей среднедушевой доход не превышал полуторакратную величину прожиточного минимума в регионе. Теперь, согласно закону, опубликованному на официальном портале правовой информации, получать пособия сможет большее число россиян.