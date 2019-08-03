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Путин увеличил детские пособия 

ТК «Звезда» 4 часа назад
Фото: Andrey Arkusha, Russian Look, Globallookpress
Согласно документу, число семей, которым будут выплачиваться пособия, вырастет за счет изменения критерия нуждаемости.
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому вырастет число семей, нуждающихся в пособиях на первого и второго ребенка. Документ изменил критерий нуждаемости с полутора до двух величин прожиточного минимума для трудоспособного населения в регионе.
Кроме того, вводятся ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка в возрасте от полутора до трех лет в размере регионального прожиточного минимума на ребенка.
Ранее, претендовать на выплаты имели право семьи, чей среднедушевой доход не превышал полуторакратную величину прожиточного минимума в регионе. Теперь, согласно закону, опубликованному на официальном портале правовой информации, получать пособия сможет большее число россиян.
Напомним, что о повышении размера пособий для детей в возрасте от полутора до трех лет из малообеспеченных семей, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Прежний размер детского пособия составлял 50 рублей. Новый закон вступит в силу 1 января 2020 года.
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