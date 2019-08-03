От дачной амнистии до пособий на детей. О каких новых законах нужно знать?

Президент России Владимир Путин подписал ряд законов, в том числе продлил дачную амнистию до марта 2021 года и увеличил НДС на пальмовое масло, чтобы поддержать производителей молока. Подробнее о нововведениях — в материале «360».

О дачной амнистии

Закон о «дачной амнистии», подписанный 2 августа Владимиром Путиным, продлил эту процедуру вплоть до 1 марта 2021 года и расширил ее действие.

Согласно ему, до итоговой даты собственники смогут оформлять права на собственные дома, построенные на садовых участках, в упрощенном режиме. Инстанциям потребуется только технический план в случае, если права на земельный участок уже есть. При этом владелец сможет сам подать пакет документов в органы регистрации прав.

Кроме того, бессрочной станет норма, касающаяся всех регионов России . Теперь каждый субъект федерации сможет устанавливать для себя максимальную планку для цен по кадастровым работам.

Льготное бесплатное предоставление членам СНТ (садоводческих и огороднических товариществ) земельных участков, которые находятся в публичной собственности, также продлевается — до 1 марта 2022 года.

О фруктах и пальмовом масле

Сниженная ставка налога на добавленную стоимость (НДС) на фрукты и ягоды будет отвечать еще одному новому закону. Теперь она составит 10%. А вот на пальмовое масло ставка, напротив, увеличится — до 20%. Документ вступит в силу 1 октября этого года.

Сниженная ставка на фрукты и ягоды позволит развернуться отечественным производителям, считают в Госдуме . В частности, российские предприниматели смогут увеличить объем оборотных средств и пустить их на новые сады.

При этом увеличенная ставка на пальмовое масло принесет бюджету дополнительные деньги. Их могут направить на поддержку производителей молока. Таким образом, цены на молочные продукты из качественного сырья для россиян станут ниже. Повышение ставки на пальмовое масло, по предварительным оценкам, принесет в казну не меньше пяти миллиардов рублей.

Об ограничении платы за эквайринг

Еще один закон затронет банковскую сферу. Он позволит бесперебойно проводить платежи по картам в России. Центробанк отныне сможет ограничивать размер платы за эквайринг, а если подконтрольная кредитная организация прекратит процессинг, ее обяжут выплатить штраф.

Согласно документу, совет директоров Банка России будет иметь право в особых случаях назначать максимальный размер комиссии, которую кредитные организации будут взимать со своих клиентов при переводе с карты на карту.

При этом операторам иностранных платежных систем, которые работают на территории нашей страны, запрещено самолично прекращать оказывать услуги по переводу денег банкам и их клиентов.

О штрафах за нарушение сроков доставки грузов

Также изменилось законодательство для Российских железных дорог . Для организации снизили ответственность за просрочку доставки грузов или порожних вагонов, которые не принадлежат перевозчику. Отныне размер пеней за каждый день просрочки снижается с 9% до 6% от общей стоимости перевозки.

Также указано, что штраф отныне не может превышать половину стоимости за перевозку данных грузов. Раньше штраф составлял 100% от стоимости.

О повышении детских пособий

Еще один закон позволит увеличить число семей, которые смогут получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка. Речь идет о пособиях на детей до трех лет из нуждающихся семей.

Документ меняет необходимый для начала выплат доход на члена семьи с 1,5-кратной на 2-кратную величину прожиточного минимума.

О луках и арбалетах

Еще одно новшество — возможность для россиян использовать на охоте луки и арбалеты. Это смогут сделать обладатели охотничьего билета и разрешения на хранение и ношение оружия. Лук или арбалет, как и другое оружие, нужно будет зарегистрировать в Росгвардии

Как сообщали в Совете Федерации, в настоящее время на руках у россиян уже находятся тысячи единиц такого оружия.

Закон вступит в силу через шесть месяцев.