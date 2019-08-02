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Подсчитан ущерб от лесных пожаров в России 

Lenta.ru 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Счетная палата России подсчитала ущерб от лесных пожаров за первое полугодие 2019 года. Об этом сообщается на сайте ведомства.
По подсчетам ведомства, ущерб от 7,6 тысяч лесных пожаров за указанный период составил 2,4 миллиарда рублей.
Кроме того, площадь лесных пожаров за последние три года увеличилась в 3,2 раза, а число возгораний выросло на 12 процентов.
Причинами такой ситуации стали нехватка финансирования, отсутствие необходимой техники, неукомплектованность подразделений наземной и авиационной охраны, а также низкий уровень противопожарных мероприятий.
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