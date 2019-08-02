Сотни шахтеров Кузбасса потеряли работу

На трех крупных угледобывающих предприятиях Кузбасса начались массовые увольнения. Там есть проблемы со своевременной выплатой зарплаты, а добыча угля приостановлена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы департамента угольной промышленности Кузбасса.

На шахтах «Заречная», «Алексиевская» и на шахтоуправлении «Октябрьский» с начала июля было уволено несколько сотен человек. «По данным на сегодня, в вынужденном простое по заявлению в связи с задержкой оплаты труда на АО " Шахта "Заречная" числится 103 человека, им начисляют среднюю заработную плату, с начала июля уволились 78 сотрудников», — уточнил собеседник агентства. Он добавил, что на шахте «Алексиевская» в вынужденном простое находится 71 человек, с начала июля уволились 57. «На шахтоуправлении "Октябрьский" в вынужденном простое по заявлению в связи с задержкой оплаты труда — 139 человек, с начала июля уволены 179 сотрудников», — добавил сотрудник департамента. Между тем ранее власти уверяли, что увольнений не будет.

В начале июля ТАСС сообщил, что несколько угольных предприятий в Кузбассе приостановили добычу, во внеочередные отпуска отправили порядка двух тысяч человек. Где именно приостановлено производство, не уточнялось.

«В связи с падением цен на уголь и низкой пропускной способностью железнодорожного транспорта в восточном направлении некоторые предприятия временно приостановили угледобычу», — объяснили в департаменте угольной промышленности.