Стала тюрьмой: Россиян не уважают в Турции

Число туристов из России , побывавших в Турции в январе-июне 2019 года, на 13,9% больше (2,7 миллиона человек), чем за аналогичный период 2018-го. Одновременно растет и число жалоб от них.

Самая частая претензия — плохое обслуживание: в номерах, на территории кафе, баров, отелей и других мест. Также россияне жалуются на то, что их рейсы задерживаются; что оплаченный трансфер из аэропорта не был осуществлен; что заселение в гостиницу состоялось не вовремя; что отели по системе «фортуна» оказываются полузаброшенными, в номерах антисанитария, а еда некачественная.

По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, чаще всего отдыхающие жалуются на отели, причем главным образом дорогие.