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Стала тюрьмой: Россиян не уважают в Турции 

Рамблер 1 час назад
Россиян в Турции не встречают в аэропортах, не заселяют в отели вовремя, плохо обслуживают и кормят, рассказали News.ru в Общественной палате.
Число туристов из России, побывавших в Турции в январе-июне 2019 года, на 13,9% больше (2,7 миллиона человек), чем за аналогичный период 2018-го. Одновременно растет и число жалоб от них.
Самая частая претензия — плохое обслуживание: в номерах, на территории кафе, баров, отелей и других мест. Также россияне жалуются на то, что их рейсы задерживаются; что оплаченный трансфер из аэропорта не был осуществлен; что заселение в гостиницу состоялось не вовремя; что отели по системе «фортуна» оказываются полузаброшенными, в номерах антисанитария, а еда некачественная.
По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, чаще всего отдыхающие жалуются на отели, причем главным образом дорогие.
«Хотели 5+, а получили просто +. Качество отеля и услуг отличается от заявленных в рекламе. Бронировали один — заселили совершенно в другой», — привел он примеры.
Комментарии33
Общество , Видео , Общественная палата России , Турция
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