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В Госдуме оценили совет заклеивать камеры смартфонов 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: ТАСС
Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов прокомментировал рекомендации о заклеивании камер смартфонов и ноутбуков.
Свинцов в комментарии RT отметил, что вопрос кибербезопасности в наше время выходит на первый план. «Сегодня вирусы, которые создают мошенники, поражают сотни миллионов компьютеров, смартфонов», — сказал он.
«Те рекомендации, которые были озвучены, конечно, какую-то положительную роль сыграют. Но тем не менее мало кто будет заклеивать камеру или микрофон, еще меньше людей будут вникать, какой доступ есть у того или иного приложения», — отметил депутат.
По словам парламентария, у большинства пользователей на смартфоне установлено много разных приложений, но мало кто читает до конца пользовательское соглашение, «все пользователи доверяют разработчикам» и полагают, что они не хотят сделать ничего плохого.
Образование по кибербезопасности должно начинаться в школе, считает депутат. Он отметил, что смартфон сейчас есть почти у каждого школьника, многие делают покупки через интернет, оплачивают с их помощью завтраки в школах.
«Кибербезопасность — один из самых важных вопросов, который надо постоянно развивать и заниматься им максимально с раннего возраста», — заключил Свинцов.
Ранее сообщалось, что для того чтобы не стать жертвой киберпреступников, нужно заклеивать камеру и микрофон ноутбука. Хакер Александр Варской отметил, что этот способ выглядит смешным, но является эффективным, хотя есть и другие — более изящные — способы «цифровой гигиены».
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Комментарии
Общество , Гаджеты , Наука и техника , Андрей Свинцов , Госдума
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