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«Аэроэкспресс» отменит ряд рейсов в «Шереметьево» и обратно 

РИА Новости + ещё 9 6 часов назад
Фото: РИА Новости
"Аэроэкспресс", осуществляющий железнодорожные пассажирские перевозки между Москвой и столичными аэропортами, в эти субботу и воскресенье отменит часть рейсов между Белорусским вокзалом и аэропортом "Шереметьево" и назначит автобусы, сообщила компания.
Изменения в расписании произойдут с 11.30 мск 3 августа до 15.00 мск 4 августа из-за проведения плановых ремонтных работ на железной дороге.
Между аэропортом "Шереметьево" и Белорусским вокзалом в обе стороны будут курсировать автобусы с 11.40 до 22.00 мск с интервалом 10 минут в субботу 3 августа. В воскресенье 4 августа отправление будет происходить в 5.30, 6.00, 6.30, 7.00 и далее с 7.10 до 15.00 каждые 10 минут.
Автобусы будут отправляться в сторону аэропорта "Шереметьево" от площади Тверская Застава перед зданием Белорусского вокзала, прибывать в "Шереметьево" — терминал F, зона вылета.
Место посадки в автобус из аэропорта в сторону Москвы будет отмечено указателями и будет находиться за зданием терминала "Аэроэкспресса". Прибывать на Белорусский вокзал автобусы будут также на площадь Тверская Застава перед зданием вокзала. Для посадки в автобус необходимо купить билет по тарифу "Компенсационный" в кассе или у мобильного кассира в день поездки.
"Аэроэкспресс" напоминает, что в ночь со 2 на 3, с 5 на 6, с 6 на 7 августа также произойдут изменения в расписании движения аэроэкспрессов между Белорусским вокзалом и аэропортом "Шереметьево".
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Общество , Аэропорт Шереметьево , Москва
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