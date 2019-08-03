Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Владелец сафари-парка пояснил свои слова о передаче Сибири немцам 

Газета.Ru + ещё 22 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков объяснил свои слова о передаче Сибири немцам. Об этом сообщает РИА "Новости".
До этого он выразил сожаление, что Сибирь не отдали немцам в 1941 году, потому что тогда тайга бы не горела, и дороги в регионе были бы настоящими. В ответ на это многие пользователи Сети назвали его безнравственным.
По его словам, данный пост в соцсетях был вызван душевной болью и переживанием за ситуацию в Сибири, где горят леса.
"Мне небезразлично, что происходит в моей родной стране. Тема леса для меня архиважна", — заявил Зубков.
При этом он подчеркнул, что рад такой реакции в Сети, поскольку его публикация вызвала резонанс в обществе.
"Значит, проблема пожаров в Сибири обсуждается. Главное, что нет равнодушных", — отметил Зубков.
В то же время, он уточнил, что не собирается оправдываться, отметив, что имел ввиду не фашистов, а педантичность, аккуратность и бережное отношение в Германии к лесам.
Он заключил, что россиянам есть чему поучиться у немцев в этом плане.
Газета.Ru: последние новости
Прокуратура Москвы предупредила об ответственности за участие в несогласованных акциях Гергиев ответил на критику после премьеры "Тангейзера" в Германии Ефремов записал обращение к главе МВД после ареста актера "Современника"
Комментарии1
Общество , Новости Сибири , Олег Зубков
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп сделал заявление об убитых посетителях ТЦ в Техасе
Бойня в ТЦ США: налетчики расстреляли десятки людей34
«НАТО нужны ракеты для удара по командным центрам РФ»147
Россия собралась напоить мир своим вином9
Зеленский сделал заявление о связях с лоббистами из США4
Видео
00:47
«Лишь бы найти повод»: санкции США возмутили Россию
Политика США
00:09
Приамурье уходит под воду
Происшествия Погода
01:00
Макаревич подшутил над Алибасовым из-за «Крота»
Шоу-бизнес
03:54
Путин провел разговор с Трампом
Политика В мире
00:47
Соболь задержали до акции
Общество Другое
00:59
«Отнеслась по-хамски»: квартиру Сафронова затопили
Общество
02:59
«Где больше психов»: Боярский раскритиковал Минздрав
Общество
00:58
Самолет-разведчик США подлетел к Крыму
Армия США
00:30
Без премий: назван размер зарплаты Зеленского
В мире Статьи
01:08
В Шереметьево произошло ЧП
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение