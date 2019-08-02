Захарова оценила остроумный совет косметолога

«Включаю ТВ. Молоденькой девушке врач-косметолог дает совет, как ухаживать за проблемной кожей: «А в принципе Вам надо замуж и рожать. Поверьте моему опыту, после трех детей я забыла про проблемы с кожей». В общем-то, и после одного про многие проблемы забываешь — появляются новые, намного более занимательные», — отметила Захарова на своей странице в Facebook.

Захарова ранее высказывалась о воспитании детей. Она выражала уверенность, что будущим человечества станут дети, способные любить, а не «обезьянки», которые «изнемогают от родительских амбиций».

Отметим также, что внешний облик Захаровой не раз оказывался в центре внимания. Так, в прошлом году в Сети обсуждали, как она в разноцветном платье принимала участие в мероприятии, предполагающем, что все гости придут в белых нарядах. А в апреле Захарова разоблачила появившуюся в СМИ ложь о своей шубе.