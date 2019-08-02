Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мутко поручил помочь выпускникам Тулуна, чьи школы пострадали от паводка 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Вице-премьер Виталий Мутко при осмотре в Тулуне школы №20 поручил мэру Юрию Кариху составить список выпускников, чей процесс обучения в школах был нарушен из-за паводка, чтобы в дальнейшем им помочь поступить на бюджетные места в учебные учреждения.
"То, что касается выпускного класса. Всех на карандаш, и всем ребятам надо помочь с точки зрения их поступления вузы и прочее. Всех. Имеется в виду в таких проблемных школах, в которых мы где-то сломаем учебный год из-за того, что не успели восстановить", — заявил Мутко.
"Весь одиннадцатый класс. Слышишь?", — обратился Мутко к мэру Тулуна Юрию Кариху.
Мутко отметил, что попросит министерство просвещения принять всех детей на бюджетные места.
Последние новости
Переживший клиническую смерть мужчина рассказал о том свете СК возбудил первое уголовное дело о пожарах в Сибири Выходец из Киева наладил в Крыму масштабный живодерский бизнес
Общество , Виталий Мутко , Тулун
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведев решил судьбу Курил364
Венгрия нарушила санкции461
«Неймется»: обнаженный Алибасов снова взялся за «Крота»65
«Наш сукин сын». Защитят ли США Порошенко15
Россия сделала предложение США и НАТО214
Видео
02:49
«Наш сукин сын». Защитят ли США Порошенко
В мире Статьи
01:39
В центре Москвы появились гигантские слизни
Новости Москвы
00:36
Зеленский пошел против Трампа
США В мире
03:09
Медведев решил судьбу Курил
Азия Катастрофы
00:34
Соловьев поспорил с Симоньян и Канделаки
Общество
00:54
Убит на службе: в Сургуте зарезали полицейского
Происшествия
01:23
США ввели новые санкции
В мире Политика
01:07
Япония возмутилась действиями Медведева
В мире Азия
00:59
Пьяные женщины пытались уехать от полиции в Уфе
Происшествия
03:27
Медведев рассказал, что его «достало»
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение