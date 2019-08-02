Мутко поручил помочь выпускникам Тулуна, чьи школы пострадали от паводка

Вице-премьер Виталий Мутко при осмотре в Тулуне школы №20 поручил мэру Юрию Кариху составить список выпускников, чей процесс обучения в школах был нарушен из-за паводка, чтобы в дальнейшем им помочь поступить на бюджетные места в учебные учреждения.

"То, что касается выпускного класса. Всех на карандаш, и всем ребятам надо помочь с точки зрения их поступления вузы и прочее. Всех. Имеется в виду в таких проблемных школах, в которых мы где-то сломаем учебный год из-за того, что не успели восстановить", — заявил Мутко.

"Весь одиннадцатый класс. Слышишь?", — обратился Мутко к мэру Тулуна Юрию Кариху.

Мутко отметил, что попросит министерство просвещения принять всех детей на бюджетные места.