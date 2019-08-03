В 10 раз меньше: названо число участников в митинге в Москве

Несанкционированный митинг в центре Москвы собрал в десять раз меньше участников, чем аналогичная акция неделю назад. В МВД назвали число участников сегодняшней манифестации в первопрестольной.

«По состоянию на 14 часов 30 минут в несогласованном мероприятии в центре Москвы приняли участие порядка 350 человек», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Отмечается, что за нарушения общественного порядка полиция задержала 30 человек.

Сегодняшняя акция оппозиции, посвященная выборам в России, не была согласована с властями. Поэтому силовики предупредили граждан об ответственности за участие в незаконном митинге.

Предыдущий несанкционированный митинг в Москве состоялся 27 июля и собрал 3-4 тысячи человек.

И прошлая, и нынешняя акции имели целью поддержать кандидатов-оппозиционеров на выборах в парламент Москвы, не прошедших регистрацию. Им отказали из-за нарушений в подписных листах. Там оказались подписи умерших людей и неверные паспортные данные. После отказа в регистрации оппозиция призвала москвичей выйти на улицы