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Соловьев поспорил с Симоньян и Канделаки по поводу «похорон» ТВ 

Деловая газета «Взгляд» 47 минут назад
Фото: ТАСС
Теле— и радиоведущий Владимир Соловьев подключился к беседе Тины Канделаки и Маргариты Симоньян по поводу «умирания» телевидения и призвал учитывать еще несколько факторов.
Соловьев подчеркнул, что одним из преимуществ телевидения является то, что «подавляющее большинство наших граждан НЕ ХОТЯТ работать программными директорами». «Режим смотрения ТВ пассивный, если не фоновый. Люди отдыхают. Они на работе наактивничались и им вполне хватает простого переключения каналов, для того чтобы выбрать программу для смотрения», — отметил он в своем Telegram-канале.
«Да и надо определиться с терминологией. А ТВ — это что? Большой такой экран в комнате? Когда я смотрю по iPad сериал Netflix — это интернет? А если я его досматриваю через Apple TV по домашнему ящику — это телевидение?» — задается вопросом Соловьев.
«Да и у традиционного ТВ есть очень существенное преимущество. Сам телевизор. Большой экран. Приличное качество звука. Простота в установке и работе и, конечно, цена», — добавил он.
«В конечном итоге важен контент. Как его доставят для потребителя вторично», — заключил Соловьев.
Накануне Канделаки прокомментировала последние социологические исследования, согласно которым телевизор в последнее время «смотрят все меньше, а если и смотрят, то все больше не доверяют». Симоньян отреагировала на ее сообщение, отметив, что телевидению остается только одна стратегия — «поскорее определиться, где и как оно хочет быть похороненным».
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Комментарии10
Общество , Тина Канделаки , Маргарита Симоньян , Владимир Соловьев , Apple
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