В Москве согласовали 100-тысячный митинг

«Поступили заявки на проведение митинга — на 10 августа четыре заявки, на 11 августа — два уведомление. Сегодня с группой граждан и организатором Еленой Русаковой достигнута договоренность о проведение митинга на проспекте Академика Сахарова 10 числа с 14:00 до 16:00 с установкой трибуны у дома 9 по проспекту Сахарова», — рассказал Олейник.

Согласованное количество участников митинга, по словам чиновника, составляет не более 100 тысяч человек.

Сама Елена Русакова написала в Facebook, что не получала никаких документов о согласовании акции. По ее словам, «обсуждать 10 августа без гарантий безопасности 3 августа нельзя».

27 июля в Москве состоялся массовый несогласованный митинг в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, которые не смогли зарегистрироваться в избиркоме из-за якобы обнаруженного брака в подписях. Следующий митинг оппозиция запланировала на 3 августа, но согласовать его с мэрией Москвы не удалось.