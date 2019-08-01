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В Москве согласовали 100-тысячный митинг 

Рамблер + ещё 3 21 минуту назад
Столичная мэрия согласовала митинг 10 августа в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Василия Олейника.
«Поступили заявки на проведение митинга — на 10 августа четыре заявки, на 11 августа — два уведомление. Сегодня с группой граждан и организатором Еленой Русаковой достигнута договоренность о проведение митинга на проспекте Академика Сахарова 10 числа с 14:00 до 16:00 с установкой трибуны у дома 9 по проспекту Сахарова», — рассказал Олейник.
Согласованное количество участников митинга, по словам чиновника, составляет не более 100 тысяч человек.
Сама Елена Русакова написала в Facebook, что не получала никаких документов о согласовании акции. По ее словам, «обсуждать 10 августа без гарантий безопасности 3 августа нельзя».
27 июля в Москве состоялся массовый несогласованный митинг в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, которые не смогли зарегистрироваться в избиркоме из-за якобы обнаруженного брака в подписях. Следующий митинг оппозиция запланировала на 3 августа, но согласовать его с мэрией Москвы не удалось.
Комментарии143
Общество , Василий Олейник , Елена Русакова , Мосгордума , Правительство Москвы , АГН "Москва" , Москва
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