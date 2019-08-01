В Москве согласовали 100-тысячный митинг за допуск независимых кандидатов

Мэрия Москвы согласовала митинг за допуск независимых кандидатов. Об этом сообщил первый заместитель руководителя департамента региональной безопасности Василий Олейник, передает «Интерфакс».

Акция пройдет 10 августа с 14:00 до 16:00 на проспекте Сахарова. Максимально число участников не должно превышать 100 тысяч человек. Отмечается, что на площадке будет установлена трибуна для выступлений.

«Поступавшие заявки на проведение митинга: на 10 августа — четыре заявки, на 11 августа — два уведомления. Сегодня с группой граждан и организатором Еленой Русаковой достигнута договорённость о проведении митинга», — отметили в столичной мэрии.