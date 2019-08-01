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В Москве согласовали 100-тысячный митинг за допуск независимых кандидатов 

Lenta.ru + ещё 2 41 минуту назад
Мэрия Москвы согласовала митинг за допуск независимых кандидатов. Об этом сообщил первый заместитель руководителя департамента региональной безопасности Василий Олейник, передает «Интерфакс».
Акция пройдет 10 августа с 14:00 до 16:00 на проспекте Сахарова. Максимально число участников не должно превышать 100 тысяч человек. Отмечается, что на площадке будет установлена трибуна для выступлений.
«Поступавшие заявки на проведение митинга: на 10 августа — четыре заявки, на 11 августа — два уведомления. Сегодня с группой граждан и организатором Еленой Русаковой достигнута договорённость о проведении митинга», — отметили в столичной мэрии.
27 июля в центре Москвы состоялась несогласованная акция в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, которых Мосгоризбирком не стал регистрировать якобы из-за брака в подписях. По разным подсчетам, в акции участвовали от 3,5 до 10 тысяч человек, задержали более тысячи. В результате 61 человек был арестован, еще 161 участника оштрафовали.
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Общество , Елена Русакова , Мосгордума , Правительство Москвы , Москва
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