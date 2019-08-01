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Михаил Ефремов обратился к главе МВД после ареста актёра «Современника» 

Говорит Москва 56 минут назад
Заслуженный артист России записал стихотворное видеообращение к Владимиру Колокольцеву.
Ефремов говорит, что актёры часто носят то, что дают костюмеры, и призвал посадить в каталажку всех, кто когда-либо надевал для съёмок форменную одежду. Ефремов попросил министра освободить своего коллегу Дмитрия Смолева и призвал «не судить артистов и клоунов».
Накануне стало известно, что актёра «Современника» Смолина посадили на восемь суток по статье «Мелкое хулиганство». Артист изобразил пьяного сотрудника ДПС, который курил, пускал слюну и ругался матом. Видео стало популярным в социальных сетях.
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Общество , Михаил Ефремов , Владимир Колокольцев , Дмитрий Смолев , ГИБДД , МВД
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