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Ефремов обратился к главе МВД 

Рамблер + ещё 1 19 минут назад
Актер Михаил Ефремов обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой освободить артиста театра «Современник» Дмитрия Смолева.
Ефремов зачитал стихотворение в соавторстве с Андреем Орловым (Орлушей) в видеообращении, опубликованном на сайте «Новой газеты».
В стихотворении артист объясняет, что актеры часто надевают костюмы, выданные костюмерами на съемках, и это не является неправомерным ношением форменной одежды.
Я сносил разной формы немало,
Много сыграно мною, братан.
Был полковником, был генералом,
А мой Тихонов — был капитан.
Так чего ж не меня по этапу?
Не по праву же форму носил?
Ордена нацеплял, как Шарапов,
Как Анискин в фуражке ходил.
По словам Ефремова, если всех артистов, надевавших форму полицейских, «вдруг с экранов России стереть», полиции нечего будет смотреть по телевизору.
Накануне актер театра «Современник» Дмитрий Смолев получил 8 суток административного ареста из-за видео, в котором он изобразил пьяного сержанта ДПС. В полиции сочли ролик порочащим честь мундира, суд приговорил Смолева к восьми суткам ареста за незаконное ношение формы и мелкое хулиганство.
Комментарии74
Общество , Михаил Ефремов , Андрей Орлов , Владимир Колокольцев , Дмитрий Смолев , ГИБДД , МВД
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