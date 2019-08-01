Ефремов обратился к главе МВД

Ефремов зачитал стихотворение в соавторстве с Андреем Орловым (Орлушей) в видеообращении , опубликованном на сайте «Новой газеты».

В стихотворении артист объясняет, что актеры часто надевают костюмы, выданные костюмерами на съемках, и это не является неправомерным ношением форменной одежды.

Я сносил разной формы немало,

Много сыграно мною, братан.

Был полковником, был генералом,

А мой Тихонов — был капитан.

Так чего ж не меня по этапу?

Не по праву же форму носил?

Ордена нацеплял, как Шарапов,

Как Анискин в фуражке ходил.

По словам Ефремова, если всех артистов, надевавших форму полицейских, «вдруг с экранов России стереть», полиции нечего будет смотреть по телевизору.