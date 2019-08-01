В Москве пройдет Третий Климатический форум

Третий Климатический форум пройдет в Москве в парке "Зарядье" с 4 по 5 сентября, он будет посвящен устойчивому развитию городов, рассказал РИА Новости руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский

"Мы планируем в рамках Климатического форума провести заседание III Международного экспертного совета по вопросам экологии, подписать соглашение со Всемирной организацией здравоохранения. Планируем провести на форуме встречу представителей городов-участников С40 (партнерства крупных городов по изменению климата — ред.), также ожидается много других интересных активностей", — отметил Кульбачевский.

Первый Климатический форум прошел в ЦВЗ "Манеж" в августе 2017 года, тогда темой форума был "Город будущего. "Умные" решения для экологии и климата". Второй Климатический форум проходил в сентябре 2018 на ВДНХ. Его темой была "Жизнестойкость городов. Адаптационные меры к изменению климата".