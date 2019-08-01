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«Это попытка повторить 1991 год» 

Рамблер + ещё 7 1 час назад
Несанкционированные митинги являются провокацией и могут привести к распаду страны. Такое мнение высказал агентству «Москва» режиссер, генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров.
«К санкционированным, согласованным с властями митингам у меня нет вопросов. А вот к незаконным, несанкционированным митингам у меня отношение совершенно отрицательное. Очевидно, что это провокация, что это попытка повторить 1991 г., когда все начиналось с митингов и закончилось распадом страны», — заявил Шахназаров.
Режиссер отметил, что несанкционированные акции «расшатывают общество», а выражать свое мнение следует в рамках закона.
«Еще и молодежь в это втягивают — мне это не нравится. И я никому не советую в несанкционированных митингах принимать участие. Я считаю, что нужно следовать закону. Есть суды и есть определенные правила», — сказал он.
По словам режиссера, несоблюдение закона может привести к повторению 1990-х годов, «когда мы практически потеряли страну».
27 июля в Москве прошла масштабная акция протеста в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. В ходе митинга были задержаны более 1300 человек. СК РФ возбудил уголовное дело о массовых беспорядках.
Комментарии519
Общество , Карен Шахназаров , Мосгордума , СКР , АГН "Москва"
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