«Это попытка повторить 1991 год»

Несанкционированные митинги являются провокацией и могут привести к распаду страны. Такое мнение высказал агентству « Москва » режиссер, генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров

«К санкционированным, согласованным с властями митингам у меня нет вопросов. А вот к незаконным, несанкционированным митингам у меня отношение совершенно отрицательное. Очевидно, что это провокация, что это попытка повторить 1991 г., когда все начиналось с митингов и закончилось распадом страны», — заявил Шахназаров.

Режиссер отметил, что несанкционированные акции «расшатывают общество», а выражать свое мнение следует в рамках закона.

«Еще и молодежь в это втягивают — мне это не нравится. И я никому не советую в несанкционированных митингах принимать участие. Я считаю, что нужно следовать закону. Есть суды и есть определенные правила», — сказал он.

По словам режиссера, несоблюдение закона может привести к повторению 1990-х годов, «когда мы практически потеряли страну».