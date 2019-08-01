«Тайга режется аккуратно — ломтями. Из космоса это выглядит как сыпь на теле больного».
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…«Нам оставят только мерзлую пустыню. Все остальное сгорит или продадут подешевле заграницу. Пересохнут ручьи и умрут все звери… Останется край сухих осинок. На восстановление природных ландшафтов и стабилизации экосистем потребуется несколько столетий. Этот пожар— экологическая катастрофа, главной причиной которой стали в том числе — нелегальные вырубки лесов так называемыми «чёрными лесорубами», которые сначала поджигаются, а потом вывозят их в Китай. Тайга режется аккуратно — ломтями. Из космоса это выглядит как сыпь на теле больного. Пятно, словно лишай, расползается на север, по рукавам рек, по нитям дорог, обволакивает городки и поселки, которые без лесов даже из космоса кажутся посеревшими и больными…Прекратить все это возможно будет только совместной реакцией на происходящий ад» #сибирьгорит #гориттайга #потушитесибирь #мирспасисибирь Отдельное спасибо за помощь ребятам из Токио! Идея @s_h_u_r и @sheidlina Фотограф @s_h_u_r Флорист @daisuke_shim Грим @amazing_jiro Ассистент @akihikoizuchi