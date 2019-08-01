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Алексиевич прокомментировала сообщения о своем каминг-ауте 

РИА Новости 53 минуты назад
Лауреат Нобелевской премии по литературе, белорусская писательница Светлана Алексиевич рассказала радиостанции "Говорит Москва", что не собирается подтверждать или опровергать публикации о своем "каминг-ауте".
Ранее в интервью Gazeta Wyborcha она рассказала, что написала сборник рассказов о любви женщины к женщине. После этого писательница отметила, что в жизни любила не только мужчин, но и представительниц прекрасного пола. На основании этих слов ряд СМИ сделали вывод, что Алексиевич призналась в бисексуальности.
"Мне плевать, как трактуют мои слова, я не собираюсь ни с кем обсуждать свою личную жизнь. Эти трактовки меня не задевают, потому что все выдумывают, кто во что горазд, называют и русофобкой или ещё что-нибудь, я уже устала от этого. Мне всё равно".
Писательница стала Нобелевским лауреатом в 2015 году. Премию она получила "за многоголосое звучание ее прозы и увековечивание страдания и мужества".
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Комментарии3
Общество , Светлана Алексиевич , Радиостанция "Говорит Москва"
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