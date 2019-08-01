Алексиевич ответила на сообщения о своем каминг-ауте

Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич отказалась комментировать свое высказывание о любви к женщинам, которое СМИ трактовали как каминг-аут.

Писательница заявила радиостанции «Говорит Москва», что не собирается обсуждать свою личную жизнь, и ей безразлично, как были восприняты ее слова.

«Эти трактовки меня не задевают, потому что все выдумывают, кто во что горазд, называют и русофобкой или ещё что-нибудь, я уже устала от этого. Мне всё равно. Возражать против таких публикаций не собираюсь», — сказала Алексиевич.

Ранее в интервью польской Gazeta Wyborcza писательница призналась, что «в жизни любила и женщин, и мужчин».

Светлана Алексиевич — автор художественно-документальных книг «У войны не женское лицо», «Цинковые мальчики», «Чернобыльская молитва», «Последние свидетели» и др. В 2015 году писательница стала первым белорусским и шестым русскоязычным лауреатом Нобелевской премии по литературе.