В Севастополе рассказали о средней зарплате учителей

Средний размер заработной платы врачей в Севастополе составил во II квартале 2019 года около 38,8 тыс. рублей, воспитатели детсадов получали в среднем более 30 тыс.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на Крымстат.

Больше всего зарабатывают учителя в Гагаринском районе — 43,7 тыс. рублей. У воспитателей этого района также самая высокая зарплата — 31,5 тыс.

Ранее телеканал «360» сообщал, что среднемесячная зарплата сотрудников организаций Московской области выросла на 7,5% по сравнению с прошлым годом.