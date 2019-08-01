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В Севастополе рассказали о средней зарплате учителей 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Средний размер заработной платы врачей в Севастополе составил во II квартале 2019 года около 38,8 тыс. рублей, воспитатели детсадов получали в среднем более 30 тыс.
Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на Крымстат.
Больше всего зарабатывают учителя в Гагаринском районе — 43,7 тыс. рублей. У воспитателей этого района также самая высокая зарплата — 31,5 тыс.
Ранее телеканал «360» сообщал, что среднемесячная зарплата сотрудников организаций Московской области выросла на 7,5% по сравнению с прошлым годом.
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