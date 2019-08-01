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Симоньян анонсировала «харакири в прямом эфире» 

Рамблер 57 минут назад
Телевидение умирает, считает Тина Канделаки, телевидение умерло, уверена Маргарита Симоньян. Об этом журналистки написали в своих телеграм-каналах.
Сегодня Канделаки привела результаты исследования Левада-Центра, которые свидетельствуют, что все меньше россиян смотрят телевизор, а те, что смотрят, доверяют ему все меньше.
Так, основным источником информации телевидение назвали 72% опрошенных, а 10 лет назад называли 94%. Соцсети таковым назвали 34%, в 2009-м — 9%. Доверие к телевидению за 10 лет упало с 80% до 54%, а к новостям из соцсетей выросло в четыре раза (до 20%).
«Телевидению нужны новые стратегии, поскольку посреди войны за рынок телеканалы обнаружили, что ведут битву за все уменьшающийся кусок общего пирога», — интерпретировала статистику Канделаки.
Маргарита Симоньян репостнула публикацию коллеги и «как телеменеджер телеменеджеру» сообщила ей, что телевидению нужна лишь одна стратегия — «поскорее определиться, где и как оно хочет быть похороненным».
По ее словам, ТВ отличается от интернета только тем, что телезритель не может решать, что и когда смотреть, а интернет-пользователь может.
«В таком виде старое доброе телевидение умрет еще при нашей с вами жизни. Вот такое у меня для вас харакири в прямом эфире», — написала Симоньян.
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