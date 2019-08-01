В Сибири искусственно вызовут дожди для тушения лесных пожаров

Ростех поставит "Авиалесоохране" в 2019 году порядка 2,6 тыс. специальных патронов типа ПВ-26 для вызова дождя при тушении лесных пожаров, сообщил ТАСС индустриальный директор кластера "Вооружение" госкорпорации Сергей Абрамов

"В прошлом году Ростех поставил Авиалесоохране" порядка 2 тыс. пиропатронов ПВ-26М. В 2019 году планируемый объем поставок — 2,6 тыс. штук. Этим летом осадки, вызванные искусственным способом, уже оказали серьезную помощь в ликвидации крупных лесных пожаров в Забайкальском и Красноярском краях. "Авиалесоохрана" планирует применить технологию и в Иркутской области — погодные условия для этого сформировались, есть необходимая ресурсная облачность", — сказал Абрамов.

Начальник "Авиалесоохраны" Виталий Акбердин подтвердил ТАСС вылет к месту скопления облачности самолета-зондировщика.

"Сегодня зондировщик вылетел на север Иркутской области, Краснояского края, появилась перспективная облачность для применения патронов. Работа ведется, результатов пока не знаю, самолет еще в пути", — сказал начальник "Авиалесоохраны".

Акбердин не исключил, что заказ на патроны может быть увеличен, поскольку они применяются успешно.

В 2017 году госкорпорация "Ростех" объявила о создании и запуске в серийное производство средства воздействия на гидрометеорологические процессы, которое сможет вызывать осадки. Пиропатрон, содержащий химическое вещество с йодистым серебром в составе, отстреливается с самолета поверх облака, после чего начинает формироваться дождевой фронт, а затем — выпадать осадки. Разработку продукта вел НИИ прикладной химии

В настоящее время предприятия Ростеха уже производят несколько вариантов такого рода продукции: противоградовые ракеты типа "Алазань", осадковызывающие патроны типа "ПВ-26" и противолавинный комплекс "Нурис".