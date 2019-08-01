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В России запретили создавать бренд «Йошкин кот» 

Ura.Ru 1 час назад
Фото: Максим Козьмин
Предпринимателю из Йошкар-Олы запретили регистрировать бренд «Йошкин кот». Сначала Роспатент заявил, что это название является ругательством, а во время обжалования патентная палата отказала бизнесмену, потому что перед входом в местный театр стоит скульптура, которая носит такое же название.
«Предоставление исключительного права на обозначение, которое является символом современной Йошкар-Олы, воплощенном в малой скульптурной форме, на имя одного лица может затронуть интересы общества», — передает агентство РАПСИ со ссылкой на решение Роспатента.
Скульптура «Йошкин кот» является популярным памятником в городе. Монумент муниципалитету подарил меценат Сергей Парамонов.
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Общество , Сергей Парамонов , Роспатент , РАПСИ , Йошкар-Ола
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