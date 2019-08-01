Названа средняя зарплата пожарных

Сотрудники МЧС , которые принимают участие в тушении пожаров в России , станут получать в среднем 24,8 тыс. рублей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу правительства РФ.

Соответствующие поправки в федеральном бюджете были подписаны президентом России Владимиром Путиным . Согласно изменениям в законе, на повышение зарплат работникам МЧС будет выделено 4,3 млрд рублей.

"Эти средства позволят обеспечить в 2019 году фактический уровень среднемесячной заработной платы… в размере 24,8 тысячи рублей", — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что в следующем году правительство планирует поднять среднюю зарплату пожарных до 32 тыс. рублей в месяц.

Ранее Путин в ходе "прямой линии" ответил на вопрос пожарного о низкой зарплате.