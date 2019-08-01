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Названа средняя зарплата пожарных 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники МЧС, которые принимают участие в тушении пожаров в России, станут получать в среднем 24,8 тыс. рублей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу правительства РФ.
Соответствующие поправки в федеральном бюджете были подписаны президентом России Владимиром Путиным. Согласно изменениям в законе, на повышение зарплат работникам МЧС будет выделено 4,3 млрд рублей.
"Эти средства позволят обеспечить в 2019 году фактический уровень среднемесячной заработной платы… в размере 24,8 тысячи рублей", — заявили в пресс-службе.
Отмечается, что в следующем году правительство планирует поднять среднюю зарплату пожарных до 32 тыс. рублей в месяц.
Ранее Путин в ходе "прямой линии" ответил на вопрос пожарного о низкой зарплате.
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Общество , Владимир Путин , МЧС
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