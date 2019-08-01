Аналитическая служба Рамблера задала россиянам вопрос: Вы оцениваете состояние своего здоровья перед поездкой куда-либо?
35% респондентов всегда обследуются у врачей перед путешествием, поскольку боятся, что поездка им может быть противопоказана.
24% опрошенных даже не задумываются о том, что это делать необходимо.
21% россиян сообщили, что никуда не выезжают.
10% респондентов осознанно не проходят обследование, поскольку относят себя к "ленивым людям". Они согласны с тем, что они каждый раз рискуют, куда-либо выезжая.
Всего в опросе приняли участие 9 083 человека.
Десятки россиян скончались в Анталье за семь неполных месяцев 2019 года, рассказал РИА Новости генеральный консул РФ там Олег Рогоза.
По его словам, граждане России умирают на турецком курорте в результате инсультов, инфарктов, сердечных приступов, несчастных случаев из-за невнимательности на воде, беспечности на экскурсиях и по причине алкогольного опьянения.
«Призываем граждан быть предельно внимательными и чуткими к своему здоровью и здоровью своих родных и близких», — обратился дипломат к соотечественникам.