«Да мне лень». Как обследуются россияне перед путешествием

Аналитическая служба Рамблера задала россиянам вопрос: Вы оцениваете состояние своего здоровья перед поездкой куда-либо?

35% респондентов всегда обследуются у врачей перед путешествием, поскольку боятся, что поездка им может быть противопоказана.

24% опрошенных даже не задумываются о том, что это делать необходимо.

21% россиян сообщили, что никуда не выезжают.

10% респондентов осознанно не проходят обследование, поскольку относят себя к "ленивым людям". Они согласны с тем, что они каждый раз рискуют, куда-либо выезжая.

Всего в опросе приняли участие 9 083 человека.

Десятки россиян скончались в Анталье за семь неполных месяцев 2019 года, рассказал РИА Новости генеральный консул РФ там Олег Рогоза

По его словам, граждане России умирают на турецком курорте в результате инсультов, инфарктов, сердечных приступов, несчастных случаев из-за невнимательности на воде, беспечности на экскурсиях и по причине алкогольного опьянения.