Финляндия усложнила жизнь туристам из России

Россиянам станет сложнее получить визу в Финляндию сообщается на сайте ее Министерства иностранных дел.

С 1 сентября список документов, которые должны быть поданы для получения визы в Финляндию станет больше.

В частности, туристам к заявлению на шенгенскую визу придется прикладывать документы, подтверждающие наличие проездных билетов, а также проживание во время поездки. Если такие документы не могут быть предоставлены, то заявители могут описать маршрут письменно.

Кроме того, россиянам придется подтверждать наличие у них денег или недвижимости на родине. Документом, подтверждающим первое, может быть выписка из банка или справка с места работы, второе — свидетельство о праве собственности. Ранее Финляндия требовала предоставления этих документов не всегда и не ото всех заявителей.