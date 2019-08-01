Россиянам станет сложнее получить визу в Финляндию, сообщается на сайте ее Министерства иностранных дел.
С 1 сентября список документов, которые должны быть поданы для получения визы в Финляндию станет больше.
В частности, туристам к заявлению на шенгенскую визу придется прикладывать документы, подтверждающие наличие проездных билетов, а также проживание во время поездки. Если такие документы не могут быть предоставлены, то заявители могут описать маршрут письменно.
Кроме того, россиянам придется подтверждать наличие у них денег или недвижимости на родине. Документом, подтверждающим первое, может быть выписка из банка или справка с места работы, второе — свидетельство о праве собственности. Ранее Финляндия требовала предоставления этих документов не всегда и не ото всех заявителей.
Изменения касаются подачи документов во все визовые центры и дипломатические представительства Финляндии в России. Причиной, по которой они вводят, в МИДе назвали то, что страна начинает следовать общим правилам Европейского союза относительно документов, необходимых для предоставления шенгенской визы гражданам РФ.