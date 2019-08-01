Россияне назвали Соловьева и Малахова самыми честными журналистами

Ведущий канала «Россия 1» Владимир Соловьев назван журналистом, вызывающим у россиян наибольшее доверие. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на опрос, проведенный Левада-центром.

Опрос проводился весной 2019 года, в нем приняли участие 1,6 тысячи человек. Всех опрошенных попросили назвать пятерых сотрудников российских СМИ, деятельность которых их привлекает. Годом ранее в идентичном рейтинге лидировали Соловьев, Малахов и Познер.