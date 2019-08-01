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«Держат нас за лохов»: Онищенко об отношении американцев к русским 

Рамблер + ещё 1 58 минут назад
Американцы держат россиян за лохов — сбагривают им неликвид, заявил радио «Говорит Москва» депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
«Они считают, что мы менее требовательны к качеству и безопасности продуктов», — объяснил он.
При этом бывший глава Роспотребнадзора подтвердил, что культура потребления в России в разы ниже, чем в Европе. Причиной этого он назвал веру граждан в то, что государство защитит их от всего, а причиной укоренения такого мнения — воспитание советской экономической системой.
В этой связи Онищенко призвал соотечественников осознать, что права есть не только у продавцов и поставщиков, но и у потребителей. Они прописаны в соответствующем законе («О защите прав потребителей»), и им следует пользоваться.
«Пока мы не будем спокойно, уверенно предъявлять претензии, я думаю, что мы не выйдем на тот уровень, когда нас не будут держать за лохов и не будут нам сбагривать все неликвиды», — убежден парламентарий.
Комментарии5
Общество , Видео , Геннадий Онищенко , Госдума , Роспотребнадзор , Радиостанция "Говорит Москва"
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