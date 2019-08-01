«Держат нас за лохов»: Онищенко об отношении американцев к русским

«Они считают, что мы менее требовательны к качеству и безопасности продуктов», — объяснил он.

При этом бывший глава Роспотребнадзора подтвердил, что культура потребления в России в разы ниже, чем в Европе. Причиной этого он назвал веру граждан в то, что государство защитит их от всего, а причиной укоренения такого мнения — воспитание советской экономической системой.

В этой связи Онищенко призвал соотечественников осознать, что права есть не только у продавцов и поставщиков, но и у потребителей. Они прописаны в соответствующем законе («О защите прав потребителей»), и им следует пользоваться.