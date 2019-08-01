В Госдуме предложили наделить учителей статусом госслужащего

Учителей, врачей, всех социальных работников нужно наделить статусом государственного служащего, заявил зампред Комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов ЛДПР ). Об сообщает Агентство городских новостей «Москва».

По его словам, учителям нужно, прежде всего, предоставить социальные гарантии. Кроме того, им нужно дать дополнительные льготы при получении жилья — особенно это касается тех, кто проживает в сельской местности и малых городах, считает депутат.

По мнению Чернышова, нужно и пересмотреть в отношении учителей и пенсионные коэффициенты, а также обсудить вопросы, связанные с отдыхом и проездом по России.