Учителей, врачей, всех социальных работников нужно наделить статусом государственного служащего, заявил зампред Комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР). Об сообщает Агентство городских новостей «Москва».
По его словам, учителям нужно, прежде всего, предоставить социальные гарантии. Кроме того, им нужно дать дополнительные льготы при получении жилья — особенно это касается тех, кто проживает в сельской местности и малых городах, считает депутат.
По мнению Чернышова, нужно и пересмотреть в отношении учителей и пенсионные коэффициенты, а также обсудить вопросы, связанные с отдыхом и проездом по России.
Ранее в четверг стало известно, что парламентарий предложил ввести пятилетний мораторий на изменения в Единой государственный экзамен и введение новых ЕГЭ. Такое обращение он направил министру просвещения Ольге Васильевой.