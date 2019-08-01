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В Госдуме предложили наделить учителей статусом госслужащего 

Парламентская газета + ещё 2 33 минуты назад
Фото: ГЕННАДИЙ МИХЕЕВ / ПГ
Учителей, врачей, всех социальных работников нужно наделить статусом государственного служащего, заявил зампред Комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР). Об сообщает Агентство городских новостей «Москва».
По его словам, учителям нужно, прежде всего, предоставить социальные гарантии. Кроме того, им нужно дать дополнительные льготы при получении жилья — особенно это касается тех, кто проживает в сельской местности и малых городах, считает депутат.
По мнению Чернышова, нужно и пересмотреть в отношении учителей и пенсионные коэффициенты, а также обсудить вопросы, связанные с отдыхом и проездом по России.
Ранее в четверг стало известно, что парламентарий предложил ввести пятилетний мораторий на изменения в Единой государственный экзамен и введение новых ЕГЭ. Такое обращение он направил министру просвещения Ольге Васильевой.
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Общество , Образование , Борис Чернышов , Ольга Васильева , Госдума , ЛДПР , АГН "Москва"
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