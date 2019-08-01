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«Вам матюг сказать?»: Скабеева посмеялась над сторонником Зеленского 

Рамблер + ещё 4 6 минут назад
Фото: vk.com/skabeeva
Телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на заявления борца греко-римского стиля, депутата Верховной Рады от партии «Слуга народа» Жана Беленюка о границах Украины. Выпуск программы «60 минут», посвященный новым украинским депутатам, опубликован на YouTube.
«Спортсмен, олимпийский практически чемпион, «серебро», Рио-де-Жанейро, отличный парень. Не правый, не радикал, новая команда, новый президент, приятная логика и риторика», — так ведущая представила Беленюка.
Затем в студии показали отрывок из интервью с депутатом. В той беседе его попросили высказаться о президенте РФ Владимире Путине.
«Путин? Вам матюг сказать?» — заявил Беленюк в ответ.
Также его спросили о границах Украины.
«От Сана до Дона? Украина», — сказал он.
Журналист поинтересовался у Беленюка, где находится Дон, а тот ответил, что в Ростове-на-Дону. После этого журналист уточнил, является ли этот город украинским.
«Ну, скажем так, это наше желание», — ответил Беленюк.
«Ну ничего страшного, ну нормально», — так прокомментировала Скабеева его слова.
Комментарии
Общество , Жан Беленюк , Ольга Скабеева , Владимир Путин , Верховная Рада
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