«Вам матюг сказать?»: Скабеева посмеялась над сторонником Зеленского

«Спортсмен, олимпийский практически чемпион, «серебро», Рио-де-Жанейро, отличный парень. Не правый, не радикал, новая команда, новый президент, приятная логика и риторика», — так ведущая представила Беленюка.

Затем в студии показали отрывок из интервью с депутатом. В той беседе его попросили высказаться о президенте РФ Владимире Путине

«Путин? Вам матюг сказать?» — заявил Беленюк в ответ.

Также его спросили о границах Украины.

«От Сана до Дона? Украина», — сказал он.

Журналист поинтересовался у Беленюка, где находится Дон, а тот ответил, что в Ростове-на-Дону. После этого журналист уточнил, является ли этот город украинским.

«Ну, скажем так, это наше желание», — ответил Беленюк.