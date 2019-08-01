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Названы лучшие работодатели в России 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, в котором россияне выбрали лучших работодателей страны.
Главными критериями при выборе работы жители России назвали высокую зарплату, своевременное выполнение обязательств работодателем, а также соблюдение норм безопасности и благоприятный психологический климат, передает ТАСС.
На первой строчке рейтинга оказалась корпорация «Газпром». В этой компании хотели бы работать порядка 40% опрошенных. На второй позиции расположились «Российские железные дороги», в РЖД хотели бы трудиться 23% респондентов. Тройку лучших замыкает «Роснефть» — 18% голосов.
Кроме этого россияне хотели бы работать в Сбербанке (14%), «Лукойле» и «Аэрофлоте» (по 12%).
В одной из энергетических компаний (например, «Русгидро» или ФСК ЕЭС) хотели бы работать 9% опрошенных. Столько же выбрали бы «Норильский никель» (9%).
Еще 7% отдали бы предпочтение компаниям ВТБ и «ВТБ 24». Реже респонденты выбирали компании, оказывающие услуги сотовой связи — МТС (3%) и «Билайн» (2%).
Ранее результаты опроса ВЦИОМ показали, что россияне считают отечественный флот сильнейшим в мире.
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Общество , Социология , Выборы в Москве , Банк ВТБ 24 , ФСК ЕЭС , Газпром , Банк ВТБ , Аэрофлот , Сбербанк России , МТС , Лукойл , Роснефть , РЖД , Норникель , Русгидро , ВЦИОМ , ИТАР-ТАСС
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