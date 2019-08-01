Что изменится в жизни россиян с августа 2019 года

ТАСС вместе с Госдумой рассказывает, какие важные законы и нормы вступят в силу в августе 2019 года и коснутся многих россиян.

"Ипотечные каникулы" освободят от НДФЛ

31 июля вступил в силу закон об "ипотечных каникулах". Документ позволяет заемщикам приостанавливать платежи по ипотечному кредиту.

"Ипотечные каникулы" продолжительностью до полугода могут быть предоставлены по просьбе заемщика, оказавшегося в трудной жизненной ситуации (потеря кормильца, временная нетрудоспособность в течение двух месяцев, признание инвалидом I или II группы, снижение семейного дохода супругов более чем на 30%).

По выбору заемщика может быть приостановлено исполнение обязательств по кредиту или уменьшен размер периодических платежей. Таким правом можно будет воспользоваться только один раз в отношении одного кредита. Срок возврата кредита будет автоматически продлен на период действия "ипотечных каникул". При этом "ипотечные каникулы" можно взять только по кредитам, размер которых не превышает 15 млн рублей.

Кроме того, с 1 августа материальная выгода, полученная в связи с "ипотечными каникулами", не облагается НДФЛ. Изменения касаются только доходов, полученных в 2019 году. Также не будет взиматься госпошлина за отметку об "ипотечных каникулах" в записи Единого государственного реестра недвижимости (ее размер составлял 200 рублей).

Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии

1 августа начинается ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров. Их пересчитывают в соответствии со взносами работодателя, поступившими в Пенсионный фонд России за год. Размер прибавки рассчитывают индивидуально. Корректировка затронет около 14 млн граждан, максимальная прибавка составит 261 рубль.

Территориальный орган Пенсионного фонда пересчитает пенсию автоматически, никаких дополнительных заявлений пенсионерам писать не нужно.

Бурятия и Забайкалье войдут в "Дальневосточный гектар"

Действие закона о "дальневосточном гектаре" распространится на территорию Республики Бурятия и Забайкальского края . На первом этапе — с 1 августа 2019 года до 1 февраля 2020 года — подать заявление о предоставлении в пользование участка в этих субъектах смогут только местные жители.

Программа "Дальневосточный гектар" предоставляет гражданам России право на бесплатное получение земельного участка площадью до 1 га в регионах Дальневосточного федерального округа. С 1 июня 2016 года программа начала действовать для жителей Дальнего Востока, а с 1 февраля 2017 года — для жителей остальной территории России. Оформить участок можно на интернет-портале "Надальнийвосток.рф". В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года задекларировать освоение, после пяти лет безвозмездного пользования участок можно оформить в собственность или длительную аренду.

Цены на нефть не повлияют на стоимость авиабилетов

1 августа начинает работать механизм, который позволит избежать резкого роста цен на авиабилеты в случае удорожания стоимости нефти. Закон предусматривает поддержку авиаперевозчиков через выплату им отрицательного акциза в ситуации, когда цена за баррель нефти превышает $70.

Во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным жители Дальнего Востока пожаловались на высокие цены на авиабилеты. После это он распорядился, чтобы авиакеросин был включен в соглашение с нефтяниками по стабилизации цен на топливо. В результате правительство решило ввести отрицательный акциз на керосин, который бы компенсировал авиакомпаниям часть расходов на топливо, но не оказывал бы влияния на его стоимость у нефтяных компаний.

Страхование жилья от ЧС останется добровольным

С 4 августа вступит в силу закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Страхование останется полностью добровольным, власти каждого региона вправе создать собственные программы, где будет описано взаимодействие страховщиков и региональных властей при компенсации населению ущерба от ЧС, если собственник застраховал жилье.

Стоимость страховки составит около 150 рублей в месяц в случае покрытия не только рисков ЧС, но и бытовых. Минимальная стоимость полисов только по рискам ЧС оценивают приблизительно в 360 рублей в год.

Минимальный объем ответственности страховой компании в рамках закона установлен на уровне 300–500 тыс. рублей.

Застраховать жилье смогут как собственники, так и проживающие на условиях социального найма.

Тот, кто оформит такую страховку, сможет получить от государства выплату или новое жилье. Для более полного возмещения ущерба будут задействованы сразу три источника: федеральный и региональный бюджеты, средства страховщиков. Тот, кто жилье не застраховал, получит только помощь государства.

Также в России появится единая автоматизированная информационная система договоров страхования жилых помещений.

Регистрировать автомобили можно будет у дилеров

С 4 августа 2019 года россияне смогут регистрировать новые автомобили в автосалонах без посещения подразделений ГИБДД , а контроль за этим процессом будет вести полиция. Автомобилям при регистрации будут присваиваться госномера того региона, где зарегистрирован владелец.

Получить номерные знаки также можно сразу у дилеров, включенных в соответствующий реестр. Правила регистрации на вторичном рынке остаются прежними.

Ответственность за непропуск скорой помощи ужесточат

С 6 августа за препятствование деятельности медработников, в том числе за непропуск машины скорой помощи, можно получить штраф 4–5 тыс. рублей или лишиться прав на период до одного года.

Если по вине нарушителя человек погибнет или его здоровью будет причинен тяжкий вред, виновному грозит уголовный срок до четырех лет.

Появится наказание за "зарплатное рабство"

С 6 августа работодателей, отказавшихся сменить сотруднику по его заявлению зарплатный банк, будут штрафовать на сумму до 50 тыс. рублей. Свобода выбора кредитной организации полезна потому, что банки предлагают зарплатным клиентам бонусы, например пониженную ставку по ипотеке, и люди должны иметь возможность выбрать наиболее выгодное предложение.

Подать заявление на смену банка работнику нужно за 15 дней до начисления зарплаты.

Ответственность за подделку документов повысят

С 6 августа уголовная ответственность за подделку паспортов, удостоверений и т.д. повысится до трех лет лишения свободы.

Одновременно устанавливается наказание за приобретение, хранение, перевозку в целях использования или сбыта, а также за использование заведомо поддельных паспорта гражданина, удостоверения, штампов, печатей или бланков. За совершение этих преступлений предусматривается ограничение или лишение свободы либо принудительные работы на срок до одного года.

Штраф за сообщение ложных сведений (например, при подаче документов на загранпаспорт) возрастет до 3–5 тыс. для обычных граждан и до 5–10 тыс. для должностных лиц.

В ветхом жилье можно будет обойтись без счетчиков

С 6 августа жильцы ветхих, изношенных и подлежащих сносу многоквартирных домов бессрочно наделяются правом не устанавливать счетчики. При этом платить они будут по обычным, а не повышенным нормативам. Также не нужно ставить счетчики в домах, которые включены в программу реновации с расселением в течение трех лет.

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