«Опасная игра»: Богомолов о митинге оппозиции

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«И никто их не защитит»: Богомолов осудил митинг оппозиции 

Рамблер 31 минуту назад
Режиссер Константин Богомолов раскритиковал организаторов несогласованных митингов в Москве.
На своей странице в Instagram Богомолов признался, что «видел протестные акции сильно издалека», но читал о причинах протестов и поддерживает право незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму бороться за свои права. При этом режиссер считает, что организаторы не должны звать людей на несогласованные акции, прикрываясь призывами «пошли гулять».
«Кокетливое бунтарство: берём булыжник, а на вопрос «зачем взяли», прихихикивая от собственной изобретательности, изображаем, что ведём археологические раскопки. В итоге одним — пококетничать, другим — побороться за власть, третьим искренне защитить свое право, а некоторое количество юношей и девушек — из тех, у кого родители без знакомств — присядут. И никто их не защитит», — написал режиссер.
Он назвал призывы к несогласованным акциям «опасной игрой», в которой каждый должен понимать, «что ценой этого может стать поломанная судьба».
27 июля в Москве прошла масштабная акция протеста в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. В ходе митинга были задержаны более 1300 человек. СК РФ возбудил уголовное дело о массовых беспорядках.
Комментарии27
Общество , Видео , Константин Богомолов , Мосгордума , СКР , Москва
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