«Опасная игра»: Богомолов о митинге оппозиции

«И никто их не защитит»: Богомолов осудил митинг оппозиции

На своей странице в Instagram Богомолов признался, что «видел протестные акции сильно издалека», но читал о причинах протестов и поддерживает право незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму бороться за свои права. При этом режиссер считает, что организаторы не должны звать людей на несогласованные акции, прикрываясь призывами «пошли гулять».

«Кокетливое бунтарство: берём булыжник, а на вопрос «зачем взяли», прихихикивая от собственной изобретательности, изображаем, что ведём археологические раскопки. В итоге одним — пококетничать, другим — побороться за власть, третьим искренне защитить свое право, а некоторое количество юношей и девушек — из тех, у кого родители без знакомств — присядут. И никто их не защитит», — написал режиссер.

Он назвал призывы к несогласованным акциям «опасной игрой», в которой каждый должен понимать, «что ценой этого может стать поломанная судьба».