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Михаил Ефремов обвинил полицию в отсутствии чувства юмора 

Деловая газета «Взгляд» 44 минуты назад
Фото: ТАСС
Случай с задержанием актера Дмитрия Смолева показывает, что у сотрудников правоохранительных органов нет чувства юмора, заявил газете ВЗГЛЯД актёр и режиссёр Михаил Ефремов.
Ранее полицейские задержали актёра театра «Современник» Смолева прямо на репетиции спектакля. Причиной стало видео, в котором артист изображает пьяного сотрудника ГИБДД.
«Я думаю, что у наших правоохранительных органов нет чувства юмора. Это очень жалко. Скучные они», — сказал Ефремов.
Против Смолева возбудили административные дела за мелкое хулиганство (статья 20.1 КоАП РФ) и незаконное ношение форменной одежды (статья 17.12 КоАП РФ). Артиста арестовали на 8 суток.
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Общество , Михаил Ефремов , Дмитрий Смолев , ГИБДД , МВД , Деловая газета "Взгляд"
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