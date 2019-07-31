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Скульптор разгневала россиян заявлением, что детей-инвалидов надо убивать 

Ридус 24 минуты назад
Фото: facebook
Скульптор из Липецка Оксана Мельникова заявила, что детей с особенностями развития надо «умертвлять» еще в роддоме. Помимо этого, она назвала врачей, которые пытаются помочь таким детям, «садистами», а жизнь родителей охарактеризовала как «непонятную».
Этот пост был опубликован на странице женщины 26 июля. В нем было сказано, что эти мысли к ней пришли, когда она вела на форуме «Матери России» мастер-классы для детей с ограниченными возможностями здоровья.
В комментариях он также назвала инвалидов «растениями в инвалидных колясках».
Пост вызвал большой общественный резонанс, разошелся по пабликам и СМИ. Вслед за ним 28 июля Оксана Мельникова выложила новый пост — на этот раз она рассуждала об эвтаназии. В этом сообщении она заявила, что ее точно зрения нестандартная и приводит в шок, потому что «додуматься до такого мало кто вообще способен». При этом сама женщина не уточнила, были ли в ее собственной семье люди с ограниченными возможностями здоровья и воспитывала ли она детей с особенностями.
В настоящее время эти посты удалены. Оксана Мельникова выложила третий пост с новыми рассуждениями, в котором признала, что не может быть стопроцентно во всем права, а может быть, она и неправа.
После этого Оксана Мельникова приняла решение «уйти в подполье». На данный момент ее страница недоступна.
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Комментарии1
Общество , Липецк
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