Скульптор разгневала россиян заявлением, что детей-инвалидов надо убивать

Скульптор из Липецка Оксана Мельникова заявила, что детей с особенностями развития надо «умертвлять» еще в роддоме. Помимо этого, она назвала врачей, которые пытаются помочь таким детям, «садистами», а жизнь родителей охарактеризовала как «непонятную».

Этот пост был опубликован на странице женщины 26 июля. В нем было сказано, что эти мысли к ней пришли, когда она вела на форуме «Матери России» мастер-классы для детей с ограниченными возможностями здоровья.

В комментариях он также назвала инвалидов «растениями в инвалидных колясках».

Пост вызвал большой общественный резонанс, разошелся по пабликам и СМИ. Вслед за ним 28 июля Оксана Мельникова выложила новый пост — на этот раз она рассуждала об эвтаназии. В этом сообщении она заявила, что ее точно зрения нестандартная и приводит в шок, потому что «додуматься до такого мало кто вообще способен». При этом сама женщина не уточнила, были ли в ее собственной семье люди с ограниченными возможностями здоровья и воспитывала ли она детей с особенностями.

В настоящее время эти посты удалены. Оксана Мельникова выложила третий пост с новыми рассуждениями, в котором признала, что не может быть стопроцентно во всем права, а может быть, она и неправа.

После этого Оксана Мельникова приняла решение «уйти в подполье». На данный момент ее страница недоступна.