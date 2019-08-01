Чурикова выписалась из больницы

Народная артистка СССР Инна Чурикову выписана из НИИ скорой помощи имени Склифосовского, куда была госпитализирована после падения со сцены во время спектакля. Об этом ТАСС заявил представитель лечебного учреждения.

"Ее выписали", — сказал собеседник агентства.

Выписку актрисы также подтвердила РИА «Новости» ее коллега Елена Шанина

«Ее выписали — это все, что я могу сказать», — пояснила она.

Ранее Инна Чурикова рассказала «Комсомольской правде», что во время падения 18 июля она ничего не сломала и отделалась только ушибами. Актриса связала произошедшее с тем, что «зрение стало подводить».