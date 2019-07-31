Фанат пластических хирургов и проституток. Отец — о характере убийцы блогерши

Фанит Гареев, отец убийцы блогерши Максима Гареева, прокомментировал поступок своего сына. О его психическом состоянии он рассказал во время беседы с «360».

«Он был неадекватный, психически ненормальный», — сообщил отец убийцы.

Фанит считает, что проблемы с психикой начались у сына уже давно. Подтверждением этому являются бесконечные пластические операции, которые постоянно делал Максим, а также его неуравновешенное поведение.

« [Максим] без конца делал пластические операции себе, он себя изуродовал полностью уже. У него [проявлялось] неуважение к старшим, очень агрессивное поведение. Он пытался на нас тоже нападать, все время требовал деньги», — пояснил Фанит.

В результате отец практически оборвал общение с сыном, ограничившись редкими звонками.

«Мы перестали с ним общаться. Столько его учили уму-разуму, он нас так и не слушал никогда. Был психически ненормальным», — уточнил Фанит.

Однако до их ссоры, семья регулярно помогала Максиму деньгами. Отец уточнил, что Максим в последнее время имел серьезные проблемы с финансами. Все средства, которые родные давали ему на погашение ипотеки, он тратил на проституток.

«У него кредитов было миллионов десять. Он их набирал-набирал, а у него проститутки вытаскивали все эти деньги. Они его опаивали чем-то, что ли, я не знаю. Мы помогали ему ипотеку выплачивать, а он все деньги на проституток тратил», — рассказал Фанит во время беседы.

33-летнего Максима Гареева задержали за убийство 24-летней Instagram-блогерши Екатерины. Ее тело обнаружили в чемодане на съемной квартире на улице Пырьева. На трупе девушки обнаружили несколько колото-резаных ран.