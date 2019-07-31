Соловьев раскритиковал позицию стран Запада по незаконным митингам в Москве

«На эту тему в классике в свое время было сказано: «В чужом глазу соринку видеть, а в своем бревна не замечать», — заявил газете ВЗГЛЯД журналист Владимир Соловьев, комментируя реакцию западных стран на действия российских властей в ситуации с несогласованным митингом в Москве.

По его мнению, западные страны, критикуя Россию , выполняют четкую политическую задачу и искренне считают, что вправе диктовать.

«Считают себя выше, это как «бремя белого человека». А мы дикари, которым надо объяснять. Уверены, что они цивилизация, а мы непонятно кто и неясно, что мы, такие большие, делаем рядом с ними. Они даже не задумываются о действительности», — добавил теле— и радиоведущий Владимир Соловьев.

По его словам, Россия уже давно не обращает внимания на такие заявления Запада. «Мы понимаем, что им тяжело и смотрим на них с сочувствием. Мы давно не осуждаем, это просто уже привычный дебют», — сказал журналист.

Он также отметил двойные стандарты в политике Запада. «При том, если Россия задаст какие-то вопросы, ее обвинят чуть ли не во вмешательстве во внутренние дела. Мы уже давно ничему не удивляемся. Это привычный первый акт Марлезонского балета — всем известно, что будет дальше — мы знаем, что они скажут и относимся спокойно», — отметил Соловьев.

Журналист также считает, что Западу стоит заняться другим, более полезным делом. «Лучше бы провели честное расследование и сказали, а сколько оппозиционеров в России получают поддержку от Запада», — заключил он.

Напомним, ранее ряд московских оппозиционных деятелей оказались не допущены к намеченным на осень выборам в Мосгордуму . В их подписных листах обнаружили брак, в том числе из-за «мертвых душ». Недовольные недопуском оппозиционеров устроили в центре Москвы несанкционированную публичную акцию, которая сопровождалась беспорядками. Были задержаны более тысячи человек.