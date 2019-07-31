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Россияне поддержали идею раздельного сбора мусора 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»
Большинство россиян положительно отнеслись к идее раздельного сбора мусора (70 процентов), но сами сортировкой пока не занимались (92 процента). Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательского холдинга «Ромир», передает «Интерфакс».
По данным исследователей, 55 процентов опрошенных выразили готовность уже сейчас начать сортировать мусор, а также по отдельности выбрасывать определенные его виды. Тем не менее, пока такой вид сортировки отходов практикуют только 8 процентов респондентов.
Так, уточняется, что ради экологии 11 процентов россиян уже выбрасывают батарейки в специальные контейнеры.
Опрос проводился в июле 2019 года, в нем приняли участие 1,5 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.
До 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Экология», согласно которому в стране собираются создать современную систему обращения с твердыми бытовыми отходами, появятся условия для вторичной переработки всех отходов потребления, запрещенных к захоронению. Всего на него потратят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов.
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Общество , Экология , Интерфакс
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