«Я любила и женщин, и мужчин»: каминг-аут Алексиевич

«Я любила и женщин, и мужчин»: Алексиевич сделала признание

Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич призналась, что любила не только мужчин, но и женщин.

В интервью польской Gazeta Wyborcza писательница рассказала о новой книге, работа над которой ведется уже несколько лет.

По словам Алексиевич, книга будет посвящена теме любви, и для ее написания необходимо «опросить тысячу людей».

Писательница призналась, что сначала задумывала сделать 50 женских и 50 мужских рассказов, но потом поняла, что не может «пробиться к мужчинам».

На вопрос о том, будут ли в произведении рассказы о любви женщины к женщине, Алексиевич ответила: «Конечно. Любовь — это любовь».

«Я сама любила в жизни и женщин, и мужчин», — неожиданно призналась она.

Светлана Алексиевич — первый белорусский и шестой русскоязычный лауреат Нобелевской премии по литературе (2015).