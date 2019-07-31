«Я любила и женщин, и мужчин»: каминг-аут Алексиевич

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«Я любила и женщин, и мужчин»: Алексиевич сделала признание 

Рамблер + ещё 1 19 минут назад
Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич призналась, что любила не только мужчин, но и женщин.
В интервью польской Gazeta Wyborcza писательница рассказала о новой книге, работа над которой ведется уже несколько лет.
По словам Алексиевич, книга будет посвящена теме любви, и для ее написания необходимо «опросить тысячу людей».
Писательница призналась, что сначала задумывала сделать 50 женских и 50 мужских рассказов, но потом поняла, что не может «пробиться к мужчинам».
На вопрос о том, будут ли в произведении рассказы о любви женщины к женщине, Алексиевич ответила: «Конечно. Любовь — это любовь».
«Я сама любила в жизни и женщин, и мужчин», — неожиданно призналась она.
Светлана Алексиевич — первый белорусский и шестой русскоязычный лауреат Нобелевской премии по литературе (2015).
Общество , Видео , Светлана Алексиевич
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