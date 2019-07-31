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Медики не выявили у Навального признаков отравления 

ТАСС + ещё 9 1 час назад
Фото: navalny.com
Врачи не выявили признаков отравления в анализах блогера Алексея Навального по итогам исследования. Об этом ТАСС сообщил главный врач НИИ скорой помощи им. Склифосовского Алексей Токарев.
"29 июля 2019 года из городской клинической больницы №64 в головную химико-токсикологическую лабораторию НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского на исследования были доставлены биологические материалы пациента. Эта лаборатория является специализированной, имеет самые широкие возможности по выявлению в организме посторонних веществ. По результатам выполненных исследований, вещества, вызывающие отравления не обнаружены", — сказал он.
Навальный был госпитализирован 29 июля из спецприемника с симптомами аллергической реакции, после оказания медицинской помощи его отправили обратно для дальнейшего отбытия административного ареста. Блогер опубликовал пост, в котором высказал опасения, что его состояние могло быть вызвано отравлением.
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Общество , Алексей Токарев , Алексей Навальный , ИТАР-ТАСС
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