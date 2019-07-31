«Для него девушки — просто тело»: знакомый о возможном убийце блогерши

Знакомый Максима Гареева, подозреваемого в убийстве блогерши Екатерины Караглановой, назвал его добрым и отзывчивым человеком.

В разговоре с «360» капитан любительской футбольной команды, в которой играл Гареев, признался, что раньше много общался с ним и знает его лишь с хорошей стороны.

«Гареев мне известен как человек отзывчивый, который всегда придет на помощь — и финансово, и как угодно. У меня о нем только самые лучшие впечатления. Это человек — он был моим другом», — сказал собеседник издания.

Молодой человек заявил, что Гареев в последнее время испытывал проблемы с деньгами. Он также сказал, что его друг разочаровался в девушках, относился к ним «посредственно», но убить не мог, потому что «очень боялся любых последствий».

«Для него девушки были — просто тело, и все. Любить он перестал еще в 20 лет, как он рассказывал. Хотя да, девушки у него были. Однажды его обманула девушка: взяла у него взаймы крупную сумму, тысяч 900 рублей — так он даже ничего не предпринял, чтобы эти деньги вернуть», — добавил собеседник.

Ранее Максим Гареев был задержан за убийство. На допросе он признался в содеянном, заявив, что убил свою девушку Екатерину Караганову, не выдержав «усмешек над физиологией», «принижения сексуального достоинства и финансовых возможностей».