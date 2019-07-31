«Для него девушки — просто тело». Приятель — об убийце блогерши

Капитан любительской футбольной команды Миуссы Юнайтед, в которой играл убийца блогерши Максим Гареев, рассказал о своем приятеле. По его словам, убийца раньше хорошо зарабатывал, но в последнее время у него все пошло наперекосяк.

«Максим тянул две работы, зарабатывал под 350 тысяч, я с ним тогда очень близко общался. Сейчас мы общаемся реже: из-за моего графика работы, из-за перемен в жизни, из-за многого. Но Гареев мне известен как человек отзывчивый, который всегда придет на помощь — и финансово, и как угодно. У меня о нем только самые лучшие впечатления. Это человек — он был моим другом», — рассказал собеседник «360».

По его словам, в последнее время у него были финансовые проблемы. Но человек может со всем справиться, тем более Максим, уверен собеседник. А вот убить он не мог.

«Его родители живут в Челябинске. Сын с ними общается. Максим мог сделать что угодно, но только не убить! Этот человек очень боялся любых последствий. Он к девушкам относился посредственно всегда, он не мог убить. Для него девушки были — просто тело, и все. Любить он перестал еще в 20 лет, как он рассказывал. Хотя да, девушки у него были. Однажды его обманула девушка: взяла у него взаймы крупную сумму, тысяч 900 рублей — так он даже ничего не предпринял, чтобы эти деньги вернуть». — добавил собеседник.

Тело 24-летней Екатерины нашли в съемной квартире в Москве, в доме по улице Пырьева. Девушку стали искать после того, как обеспокоенные родственники не смогли с ней связаться. Убийца нанес Екатерине несколько ударов ножом, после чего мертвое тело сложил в чемодан.

В убийстве подозревают возлюбленного девушки, 33-летнего айтишника и футболиста-любителя Максима Гареева. О погибшей известно, что она вела свой блог в Instagram. Екатерина рассказывала о своих путешествиях и делилась рецептами.